Kadirli'de saman yüklü tırda yangın
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saman balyası yüklü tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saman balyası yüklü tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
Osmaniye-Kadirli kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 63 AGK 611 plakalı tırın dorsesindeki saman balyaları, Endel köyü yakınlarında yanmaya başladı.
Tırı emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü, tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA