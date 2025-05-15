Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi.

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi.

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı.

Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

Araçların çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.

Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı.

"Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık"

Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Yılmaz, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Durumun herkesi üzdüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gerçekten afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, derenin taşması nedeniyle su altında kaldı. Derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapılıyor. Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda sahada AFAD'ımız, itfaiyemiz, yaklaşık 200 personelimiz arama, tarama çalışmalarını sürdürüyor."

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah o 2 aracımızda da temennimiz, duamız can kaybımızın olmaması. Devlet olarak buradayız, alandayız, hemşehrilerimizin yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını da hemen başlatacağız. Devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken ne destek varsa vereceğiz."

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

İlk görüşme Fidan'la! İstanbul'daki barış zirvesinde tarih değişti
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.