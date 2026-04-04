Osmaniye'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir ormanlık alanda park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, trafik eden kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Esentepe Mahallesi üst tarafındaki ormanlık alanda park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araç içindeki kişinin öldüğünü tespit etti.
Yapılan incelemede Cemal Fırat olduğu belirlenen cenaze, Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Hasan Işlamaz