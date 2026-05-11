Osmaniye'de elektrikli motosiklet yandı

OSMANİYE'de park halindeki elektrikli motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay merkeze bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen park halindeki elektrikli motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, elektrikli motorda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı