Osmaniye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözlerle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
