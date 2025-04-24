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Osmaniye'de Öğrencilerden Gazze'ye Destek Etkinliği

Osmaniye'de Öğrencilerden Gazze'ye Destek Etkinliği
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 'Gazze için umut ve renk ol' etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, boyadıkları pijama ve kumaşları Gazze'deki çocuklara gönderilmek üzere hazırladı. Etkinliğe katılan Kaymakam Mustafa Köroğlu, empati ve kardeşlik duygusunu kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve protokol üyeleri, boyadıkları pijama, kumaş ve hazırladıkları hediyeleri Gazze'deki çocuklara gönderdi.

İnsani Yardım Vakfı tarafından Aşağı Çiçeklidere köyü ilkokulu bahçesinde düzenlenen "Gazze için umut ve renk ol" etkinliğe Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, ilçe protokolü ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Hazırlanan pijama ve kumaşları elleriyle tek tek boyayan çocuklar, hazırladıkları hediyeleri Gazze'deki arkadaşlarına gönderilmesi için İHH yetkililerine teslim etti.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Mustafa Köroğlu, düzenlenen etkinlikte öğrencilerin empati ve kardeşlik duygusunu kazanmalarını arzuladıklarını belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Filiz Avaner de, Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Gazze'de çocuklar yalnız değiller. Orada yaşayan, okula gidemeyen çocukları bir nebze sevindirmek istedik. İnşallah mutlu olurlar." dedi.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel
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