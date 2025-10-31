Haberler

Osmaniye'de Öğrenciler Yapay Zeka Destekli Hasar Tespit Cihazı Geliştirdi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki ilkokul öğrencileri, depremler sonrası hasar tespitine yardımcı olan yapay zeka destekli 'Fotokolon' isimli cihaz geliştirdi. Öğrencilerin projesi, TEKNOFEST 2025'te ödül aldı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde ilkokul öğrencileri, binaya girmeden hasar tespiti imkanı sunabilen yapay zeka destekli cihaz üzerinde çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Toprakkale Mehmet Cevlani Önal İlkokulu 4. sınıf öğrencileri İbrahim Karataşlı, Esila Cennet Atakan, Batuhan Uyduran ve Sümeyra Tok'un evleri hasar gördü.

Öğrenciler, can güvenliğini düşünerek, afetlerden etkilenen binalara girilmeden hasar durumunu tespit edebilen cihaz geliştirmek istedi.

Bu kapsamda 4 öğrenci, sınıf öğretmenleri Osman Soylu ve Mehmet Bolat'ın danışmanlığında proje hazırladı.

Öğretmenlerinin de desteğiyle yaklaşık 6 aylık çalışma sonucunda öğrenciler, "Fotokolon" ismini verdikleri cihaz tasarladı.

Öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka destekli "Fotokolon", İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nın Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik Kategorisi'nde 3'üncülük ve en iyi sunum ödüllerine layık görüldü.

Öğrencilerden Sümeyra Tok, AA muhabirine, tasarladıkları cihazla herhangi bir sarsıntı sonrası binanın taşıyıcı kolonlarını görecek şekilde yerleştirilen kameralarla fotoğraf çekip, yapay zeka aracılığıyla hasar durumunu tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Projeleriyle bina içerisine girmeden hasar tespitini mümkün kılmayı amaçladıklarını anlatan Tok, "Depremde hasar gören bina sayısı çok olduğu için bazı binaların hasar tespiti gecikti. Biz de buna bir çözüm bulmak için bu projeyi geliştirdik." dedi.

İbrahim Karataşlı da projelerinin TEKNOFEST'te ödül almasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, TEKNOFEST'ten ödülle dönen öğrencileri tebrik ederek, onlara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Proje danışmanı öğretmen Osman Soylu da depremden etkilenen çocuklarla hazırladıkları projelerinin TEKNOFEST'te iki ödül almasının gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
