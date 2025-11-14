Haberler

Osmaniye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Yasin Ö ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bağ Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, G.D yönetimindeki 46 ABK 741 plakalı otomobil ile Yasin Ö, idaresindeki 01 AZN 624 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücüsü Yasin Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
