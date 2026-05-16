Osmaniye 3. Lezzet Festivali kortejle başladı

OSMANİYE'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek olan Lezzet Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşüne katılanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

3'üncü Lezzet Festivali'nin açılışı, Mithat Paşa İlkokulu önünden başlayıp, Atatürk Caddesi'ndeki eski belediye binası önünde sona eren coşkulu kortej yürüyüşüyle gerçekleşti. Bando eşliğinde yapılan korteje, animasyon ekipleri de renk kattı. Ünlü şefler, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek festival alanına geldiler. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de renkli kıyafetleriyle kortej yürüyüşüne eşlik ettiler. Yürüyüşe vatandaşların yanı sıra protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.

Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD) ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliği ile Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek festival renkli görüntülere sahne oldu. İki gün sürecek olan ve yarışmalar, söyleşiler, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserlerin olacağı festivalin açılış töreni, eski belediye binası önünde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Devamında ise Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu öğrencilerinin sergilediği Kartal Dansı gösterisi izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festivalin yöresel ürünlerin tanıtımı için önemli olduğunu belirtti. Kentin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve gelişiminde festivallerin büyük katkısı olduğunu ifade eden Çenet, "Osmaniye, İpek Yolu'nun, kültür yolunun tam da merkezinde bulunan bir şehir. Artık ülkelerin turizmi daha çok gastronomi üzerine, yerel lezzetler üzerine kuruluyor. Güneşin, denizin, kumun biraz daha trendinin düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Osmaniye'mizinde, gerçekten mutfaklarında, bugün sizlere de sunulacak olan bu güzellikleri beğenilerinize sunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra protokol tarafından festivalin açılış kurdelesi kesilerek, kurulan stantlar gezildi. Osmaniye'ye getirilerek şefler sahnesine kurulan 20 bin litre kapasiteli Türkiye'nin en büyük kazanında hazırlanan soğuk dövme çorbası, alandaki vatandaşlara ikram edildi. Dev kazanın kapağı, Başkan İbrahim Çenet, Türk halk müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu Turgay Başyayla, ünlü şefler ve diğer katılımcılar tarafından birlikte açıldı. Açılışın ardından 30 bin kişilik çorba vatandaşlara dağıtıldı. Yarın sona erecek festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı