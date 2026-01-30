Haberler

Osmaniye -Otomobil, refüje ve bir otomobile çarptı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra başka bir araca çarptı. Kazanın ardından iki kişi yaralandı ve polis ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, önce refüje, ardından da başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp, önce refüje, ardından da aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. ede güvenlik önlemleri alırken, devrilen direğin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Kamil ŞEKER – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
