Osmaniye'de Karaçay Deresi'nde Beton Bent Yıkıldı

Osmaniye'de etkili olan yağışların ardından debisi artan Karaçay Deresi'ndeki beton bent yıkıldı, toprak yolda çökme meydana geldi.

Kent merkezinden geçen Karaçay Deresi'nin debisi, 2 gündür etkisini sürdüren yağış nedeniyle arttı.

Islah çalışmaları kapsamında dere yatağına önceden yapılan beton bent, debi artışı nedeniyle yıkıldı.

Bendin yıkılmasıyla derenin debisinin daha da artması sonucu, kenardaki toprak yol da çöktü.

Belediye ve AFAD ekipleri, yolun çöktüğü bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Bölgeye giden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yetkililerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.