Haberler

Osmaniye'de eşsiz kar manzarası dron kamerasında

Güncelleme:
Osmaniye'de etkili olan kar yağışı, Zorkun Yaylası'nda eşsiz görüntüler oluşturdu. Dron ile kaydedilen bu anlar, beyaz örtüyle kaplanan evler ve ağaçlar ile görsel bir şölen sundu.

OSMANİYE'de etkili olan kar yağışı, dron kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan bin 650 rakıma sahip Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Evlerin çatıları, araçların üzeri ve çam ağaçlarının dalları yağışla birlikte bembeyaz olurken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Amanos Dağları'nın eteklerindeki Zorkun ve diğer yaylalara lapa lapa yağan kar izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Yeniden etkisini artıran kar yağışıyla birlikte oluşan bu doğal güzellikler, dronla görüntülendi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

