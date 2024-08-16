Osmaniye'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.N.Y'nin (23) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Mehmetli beldesinde S.B. (52) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. ile D.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.