Osmaniye'de kamu personeline iletişim ve dezenformasyon eğitimi verildi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" kapsamında Osmaniye'de kamu kurum çalışanlarına ve basın mensuplarına eğitim verildi.

İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü koordinesinde Osmaniye Valiliğinin ev sahipliğinde yapılan program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, programda, dijitalleşmenin hayatın her köşesine nüfuz ettiği bir dönemde devlet mekanizmalarının buna hızla ayak uydurması gerektiğini söyledi.

İletişimi, yönetim kapasitesini doğrudan etkileyen stratejik bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Vali Serdengeçti, "Bugün bilgiye erişim saniyelerle ölçülüyor. Bir açıklama yayımlandığı anda yüz binlerce kişiye ulaşılabiliyor. Eksik bir bilgi ise aynı hızla belirsizliğe dönüşebiliyor. Böyle bir ortamda kamu kurumlarımızın üç temel vasfının öne çıkacağı ifade ediliyor. Doğruluk, sürat ve tutarlılık. Ben bunlara bir daha eklemek istiyorum, anlaşılırlık." diye konuştu.

Serdengeçti, eğitimde yer alan başlıkların her birinin kamunun farklı bir cephesine temas ettiğini dile getirdi.

CİMER'in vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini doğrudan kamu kurumlarına ulaştırabildiği, aynı zamanda idarenin kendi hizmetlerini değerlendirebildiği son derece kıymetli bir veri kaynağı olduğunu vurgulayan Serdengeçti, vatandaşın bir defa dile getirdiği meselenin idarenin öncelikli gündeminde yer bulabilmesinin, güçlü yönetim anlayışının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Vali Serdengeçti, çağın en dikkate değer teknolojik gelişmelerinden birinin de yapay zeka olduğunu belirterek, "Yapay zekanın sunduğu imkanlardan istifade ederken bilginin doğrulanması, kişisel verilerin korunması, kurumsal mahremiyet ve nihai kararın insan muhakemesine dayanması ilkelerine taviz vermemeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da vatandaşla kurulan iletişimin niteliğinin, kurumlara duyulan güveni, hizmetlerin etkinliğini ve kurumsal itibarı doğrudan etkilediğini ifade etti.

Yapay zeka ve dezenformasyonun yaygınlaştığı bu dönemde hakikatin sesini güçlendirmenin herkesin görevi olduğunun altını çizen Yalınız, şöyle devam etti:

"Bugünkü eğitimlerin, kurumlarımızın iletişim kapasitesini geliştirmesinin yanı sıra bilgi ve deneyim paylaşımını artıracağına, kurumlar arası işbirliğine katkı sağlayacağına inanıyorum Unutmamalıyız ki güçlü yönetim, güçlü kamu hizmetinin temelidir. İletişim yüzyılı vizyonu doğrultusunda hepimize düşen görev bu anlayışı kurumlarımızın çalışmalarına yansıtmak ve vatandaşlarımızla aramızdaki güven bağını daha da güçlendirmektir."

Konuşmaların ardından eğitmenlerce katılımcılara iletişim, CİMER, yapay zeka, sosyal medya kullanımı ve dezenformasyonla mücadele konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA