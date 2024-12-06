Osmaniye'de İzci Kampı Düzenlendi
Osmaniye İl Müftülüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen izci kampında, öğrenciler oyunlar oynayıp çeşitli eğitimlere katıldı. İl Müftüsü Ali Çakmak, kampı ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.
Osmaniye İl Müftülüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu koordinatörlüğünde, izci kampı düzenlendi.
Kampı ziyaret eden İl Müftüsü Ali Çakmak, Gül Cami bahçesinde düzenlenen kampı ziyaret etti.
Kampta izci liderleri ve katılımcılarla görüşen Çakmak, öğrencilerin etkinlikte oyunlarla eğlenmelerinin yanı sıra çeşitli eğitimlere de katıldığını belirtti.