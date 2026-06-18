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Bahçe'de itfaiyeden çocuklara serinleten sürpriz

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali'nde sıcak hava nedeniyle itfaiye ekipleri, çocuklara su püskürterek serinleme imkanı sundu. Çocuklar su altında doyasıya eğlendi.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen 3'üncü Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali ve Yıl Sonu Sergisi'nde görev yapan itfaiye ekipleri, sıcak havada çocukları su püskürterek serinletti.

Bahçe Kaymakamlığı koordinesinde Bahçe Belediyesi, Bahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Bahçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, ilçe stadyumunda gerçekleştirilen festivalde, itfaiye ekipleri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Hava sıcaklığının etkili olduğu etkinlikte itfaiye aracından püskürtülen suyun altında eğlenen çocuklar, festival coşkusunu doyasıya yaşadı. Diğer yandan stat için kullanılan çim sulama kanalları da açılarak su eğlencesi ikiye katlandı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği sürpriz etkinlik, aileler tarafından da beğeniyle karşılandı. Su püskürtülmesiyle serinleyen çocuklar neşeli anlar yaşarken, ortaya çıkan renkli görüntüler festivale damga vurdu. Festival kapsamında düzenlenen çeşitli oyunlar ve yıl sonu sergisiyle çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, itfaiye ekiplerinin serinletici etkinliği günün en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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