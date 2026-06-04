Halının arasına giren yılanı itfaiye yakaladı

OSMANİYE'de bir evde halının arasına giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentteki Cumhuriyet Mahallesi'nde müstakil evlerine yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, evde detaylı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemede yılanın yatak ve halılar arasında saklandığı tespit edildi. Sedir üzerindeki yastıklar ve yatak dikkatlice kontrol edilirken, yılanın rulo halinde sarılmış bir halının arasında bulunduğu belirlendi. Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde alınan yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı