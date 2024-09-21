Osmaniye'de Gönüllü Gençlerden Çevre Temizliği

Osmaniye'de gönüllü gençler, mesire alanında çevre temizliği yaptı.

Osmaniye Belediyesi ve Gençlik Merkezi işbirliğinde Karaçay Mesire Alanı'nda "Atıksız Bir Dünya Mümkün" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan gönüllü gençler, mesire alanındaki atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Karaçay'ın kentin önemli yeşil alanlarından olduğunu ve temiz kalması gerektiğini söyledi.

Bölgeyle ilgili güzel projeler hazırladıklarını belirten Çenet, "Osmaniye'nin mesire alanı olarak nefes aldığı bir Karaçay'ı var. Bu bölgede piknik ve yürüyüşler yapıyoruz. Bölgeyle ilgili olarak güzel projeler hazırlıyoruz. Bize emanet edilen bu dünyayı gelecek nesillere temiz bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Dündar da çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.

Toplanan atıklar geri dönüşüm merkezine gönderildi.