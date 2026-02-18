Haberler

Eski eşini öldürüp intihar etti

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Semih Öner, eski eşi İlknur Kor'u tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olayın detayı ve soruşturma süreci devam ediyor.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Semih Öner (37), tartıştığı eski eşi İlknur Kor'u (33) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Semih Öner, bir süre önce boşandığı İlknur Kor'un evine gitti. İkili arasında bilinmeyen çıkan tartışma büyüyünce Semih Öner, Kor'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden ayrılıp, Esentepe mevkisinde boş araziye giden Öner, aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla iki bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öner ve Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
