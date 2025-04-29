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Osmaniye'de Devrilen TIR'da Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Devrilen TIR'da Sürücü Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü Fatih Mehmet Yazar kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyolda devrilen TIR'ın şoförü Fatih Mehmet Yazar hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Fatih Mehmet Yazar yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yazar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yazar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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