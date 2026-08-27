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Kadirli'de İş Makinesi Devrildi: Operatör Yaralandı

Kadirli'de İş Makinesi Devrildi: Operatör Yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tomruk yükleme sırasında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör Baki B. (36) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan operatör, hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tomruk yüklemede kullanılan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Baki B'nin (36) kullandığı iş makinesi Yoğunoluk Köyü'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesinin altında sıkışan operatör, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Baki B, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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