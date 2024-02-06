Osmaniye'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

OSMANİYE'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler düzenlenen programla anıldı, dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Osmaniye Belediyesi ve İl Müftülüğü, asri mezarlıkta mevlit programı düzenledi. Programa Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutan Vekili Komando Albay Mehmet Emin Bayık, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası hayatını kaybedenler için dua edildi; ardından mezarlarına karanfil bırakıldı. Programa katılanlara ayrıca Osmaniye Belediyesi'nce helva ikram edildi.