Osmaniye'de Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleşti

OSMANİYE'de ki tüm okullarda, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Merkez Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulunda ki tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da katıldı.

Tatbikat, okulda sirenlerin çalmasıyla başladı. Öğrenciler önce sıralarının altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi, ardından öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hızlı ve düzenli şekilde okul bahçesine tahliye edildi. Bahçede toplanan öğrencilere, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın sırasında yapılması gerekenler hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Ekipler, tatbikat kapsamında oluşturulan yapay yangına, yangın tüpüyle müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta öğrenciler, deprem ve yangın anında doğru davranış biçimlerini öğrenirken, olası afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini de pekiştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Biliyorsunuz, 2,5 sene önce büyük bir felaket hep birlikte yaşadık. Bu felaketi unutmamamız lazım. Unutmamamız için de bu tatbikatları sürdürmemiz gerekiyor. Bu tür felaketlerle her an, her yerde karşılaşabiliriz. Az önce okulda yaptığımız tatbikatta iki dakika on saniyede güvenli alana ulaştınız. 2.5 sene önceki felaketi hatırlayın; o gün evimizden çok hızlı bir şekilde çıkmak zorunda kaldık. Bu tür tatbikatlarla hafızamızı taze tutmalıyız. Afetlere hazırlıklı olmak hepimizin görevi, bu tatbikatları belirli periyotlarla yapmaya devam edeceğiz."

Albak, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü vesilesiyle tüm okullarda eş zamanlı olarak tahliye tatbikatı yapıldığını da hatırlatarak, öğrencilerin ve vatandaşların afet bilincini artırmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,