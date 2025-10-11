Osmaniye'de Deprem Sonrası İnşaat Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

OSMANİYE'de, rezerv alanlarda kent mimarisine uygun şekilde projelendirilen binaların inşaatı hızla sürüyor.

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremin ardından ağır hasar gören ve rezerv alan ilan edilen bölgelerde yapımına başlanan kalıcı konut ve iş yerleri inşaatları yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Zafer Camii civarında yer alan Alibeyli-2 Rezerv Alanı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz'a incelemeleri sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş da eşlik etti. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Yılmaz, inşaat sürecinin hızla ilerlediğini belirterek, "Şu anda Zafer Camii civarında Alibeyli-2 rezerv alanındayız. Burada bazı gecikmeler yaşadık ama şu anda son derece hızlı ve etkili bir şekilde çalışma devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar burayı bitirmeyi hedefliyoruz. dedi.

Proje hakkında detay paylaşan Yılmaz, "Burada 68 konut, 233 dükkan ve 96 ofis olmak üzere toplam 397 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Yaklaşık 51 bin metrekare alanda yürütülen bu inşaat tamamlandığında, Osmaniye'nin mimari yapısına uygun, şehre değer katacak modern bir ticaret merkezi ortaya çıkacak. ifadelerini kullandı.

Kent estetiğine katkı sağlayacak projelerin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Vali Yılmaz, "Buranın tamamlanmasıyla birlikte Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunulacak, şehrimize değer katacak bir alan kazanmış olacağız. diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL- Kamera: OSMANİYE,