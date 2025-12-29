Haberler

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 9 zanlı, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket edebilecekleri yönünde haklarında bilgi bulunan Suriye uyruklu 9 şüphelinin 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, işlemleri tamamlanan 9 zanlının sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
