Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, örgütle irtibatlı şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Suriye uyruklu 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
