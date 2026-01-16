Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirlediği şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel