Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirlediği şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

