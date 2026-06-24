Osmaniye'de çocuğuna elektronik sigara kullandıran anne gözaltına alındı
Osmaniye'de sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çocuğuna elektronik sigara kullandırdığı belirlenen anne H.Y. gözaltına alındı. Vali Serdengeçti, adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve çocuğun korunması için işlem başlatıldığını açıkladı.
Osmaniye'de çocuğuna elektronik sigara kullandıran anne gözaltına alındı.
Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında bir çocuğa elektronik sigara kullandırıldığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğünün derhal çalışma başlattığını belirtti.
İnceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun annesi H.Y'nin gözaltına alındığını ifade eden Serdengeçti, olayla ilgili adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve çocuğun korunmasına yönelik gerekli işlemlerin de başlatıldığını kaydetti.