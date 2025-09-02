Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 01 BPN 01 plakalı cip ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait kamyonet, İrfanlı Mahallesi Şehit Astsubay Mehmet Burak Demirci Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
