Osmaniye'de Beton Mikseri Uçuruma Devrildi: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Osmaniye'de kontrolden çıkan bir beton mikseri, şarampole devrildi. Yaralı sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.20 sıralarında Karaçay Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AIC 832 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen aracın elektrik tellerine takılması üzerine bölgeye Tedaş, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatlardaki enerjinin kesilmesinin ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sedye ile yukarıya taşıdı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
