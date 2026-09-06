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Kadirli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kadirli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Y. Y. yönetimindeki 80 LH 156 plakalı motosiklet, Kadirli-Karatepe kara yolu Söğütlüdere Köyü Kaleler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü ve motosikletteki M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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