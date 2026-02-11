Haberler

Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Üzümlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sağanak yağış sırasında bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım sonucu apartmandan kopan sıva parçaları çevreye savrulurken, olay anında çevrede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanma yaşanmadı.

APARTMANA YILDIRIM İSABET ETTİ

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

