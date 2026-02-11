Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

APARTMANA YILDIRIM İSABET ETTİ

Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Düziçi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırımın düştüğü apartmandan kopan sıva parçaları, çevreye savruldu. Olay anında çevrede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye),