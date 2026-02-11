Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Üzümlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sağanak yağış sırasında bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım sonucu apartmandan kopan sıva parçaları çevreye savrulurken, olay anında çevrede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanma yaşanmadı.
APARTMANA YILDIRIM İSABET ETTİ
Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel