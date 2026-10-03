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Artvin Yusufeli'de kamyonet 300 metrelik uçuruma yuvarlandı! Baba öldü, 2 çocuğu yoğun bakımda

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Artvin Yusufeli'de kamyonet 300 metrelik uçuruma yuvarlandı! Baba öldü, 2 çocuğu yoğun bakımda
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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Cevizli köyü mezrasında dün gece sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Hızır Beyaz (49) hayatını kaybetti, araçtaki 19 ve 14 yaşındaki 2 çocuğu yaralandı. Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocukların yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

  • Artvin'in Yusufeli ilçesinde 34 DVH 802 plakalı kamyonetin yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Hızır Beyaz (49) hayatını kaybetti.
  • Kazada yaralanan sürücünün çocukları M.A.B. (19) ve A.B. (14), Rize Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi görüyor.
  • Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Hızır Beyaz (49) hayatını kaybetti. Kazada, Beyaz'ın 2 çocuğu ise yaralandı.

GECE SAATLERİNDE KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Cevizli köyü mezrasında meydana geldi. Hızır Beyaz'ın kontrolünü yitirdiği 34 DVH 802 plakalı kamyonet, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Yusufeli Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonete ulaşmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Beyaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hızır Beyaz'ın çocukları M.A.B. (19) ve A.B. (14) bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARI YOĞUN BAKIMDA

Beyaz'ın cansız bedeni, sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Hızır Beyaz'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocukların yoğun bakım tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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