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Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldü, şüpheli tutuklandı

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Osmaniye'de yaşanan aile arasındaki kavgada ağabeyi, ağabeyinin eşi ve torununu öldüren şüpheli tutuklandı. Kavgada ağır yaralanan bir kişi ise hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'de aile arasındaki kavgada ağabeyi, ağabeyinin eşi ve torununu öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

Gebeli Mahallesi'nde dün aile arasında çıkan kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan Yusuf Ö'nün torunu Çiğdem Ö, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayda tüfekle ağabeyi Yusuf, yengesi Rabia ve ağabeyinin torunu Çiğdem Ö'yü öldürüp 3 kişiyi yaralayan Erol Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Hayatını kaybeden Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö'nün cenazeleri, Gebeli Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Gebeli Mahallesi'nde dün iki katlı müstakil evde aile arasında çıkan tartışmada Erol Ö'nün tüfekle ateş açması sonucu ağabeyi Yusuf Ö, yengesi Rabia Ö. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve Halil İbrahim T. yaralanmıştı. Erol Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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