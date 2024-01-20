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Osmaniye'de 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı

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Osmaniye'de polisin yaptığı uygulamalarda Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen göçmenler sınır dışı edildi.

OSMANİYE'de polisin yaptığı uygulamalarda Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik il geneli uygulama yapıldı. Kontrollerde, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemlerinin ardından Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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