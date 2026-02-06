Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde 'sessiz' yürüyüş

OSMANİYE'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Duygu yüklü törenin ardından katılımcılar 'sessiz' yürüyüş gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümünde, Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Programa Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve Büşra Paker, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde, depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Zafer Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş tarafından, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Alanda toplanan vatandaşlara Osmaniye Belediyesi tarafından kurulan stantta sıcak çorba ikramında bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan '6 Şubat'ı unutmadık' adlı deprem klipi izlenirken, duygusal anlar yaşandı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı konuşmasında, "Bugün aziz milletimizin yüreğine kazınan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anmak, acımızı tazelemekten ziyade ortak hafızamızı diri tutmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Osmaniye'miz dahil 11 ilimizi etkileyen depremler sadece şehirlerimizi değil, vicdanlarımızı, umutlarımızı ve geleceğe dair hayallerimizi de derinden sarsmıştı. Binlerce vatandaşımızı bu elim afette kaybettik. Her biri ardında yarım kalan hikayeler, yetim kalan çocuklar ve tarifsiz bir hüzün bıraktı. Ancak bu büyük felaket karşısında aziz milletimiz asırlardır taşıdığı bu dayanışma duygusunu bir kez daha ortaya koymuştur. Enkaz altında bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerimiz, hiçbir karşılık beklemeden yardım için seferber olan gönüllülerimiz ve yaraları sarmak için tek yürek olan insanımız, millet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bugün burada sadece kaybettiklerimizi anmak için değil aynı zamanda yaşananlardan ders çıkartmak, deprem gerçeğini unutmamak, daha güvenli bir gelecek inşa etmek kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek için bulunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki afetler kaderdir, ancak ihmaller asla kader değildir. Bu bilinçle şehirlerimizi daha sağlam temeller üzerine kurmak, yapı güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, afetlere karşı toplumsal farkındalığı arttırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras güvenli şehirler ve bilinçli toplum olacaktır" dedi.

Vali Serdengeçti'nin konuşmasının ardından Osmaniye Valiliğince hazırlanan '6 Şubat Depremi Asrın Felaketi' konulu sinevizyon gösterimi sergilendi. Programın devamında, Şehitler Anıtı önünden Hasan Çenet Caddesi üzerinden deprem anıtı önüne kadar 'sessiz' yürüyüş gerçekleştirildi. Burada, deprem şehitleri anısına protokol üyeleri öğrenciler ve vatandaşlar tarafından karanfil bırakıldı.