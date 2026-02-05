1) OSMANİYE'DE 6 ŞUBAT DEPREMLERİ MEB AKUB'UN KARELERİYLE SERGİLENDİ

OSMANİYE'de, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri, fotoğraflarla anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin deprem sonrası yürüttüğü kurtarma çalışmalarında çekilen yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kare yer aldı. Fotoğraflarda, depremlerin ilk anlarından itibaren yaşananlar, arama kurtarma çalışmaları ve dayanışma örnekleri gözler önüne serildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde acıların hala taze olduğunu belirterek, sergide yer alan fotoğrafların depremin genelini değil, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile Milli Eğitim Destek Hizmetleri ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları yansıttığını söyledi. Albak, "O gece hepimiz için tarifi imkansız acıların yaşandığı bir geceydi. Sergide, depremin ilk saatlerinde çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor. Türkiye'de ilk MEB AKUB ekibini kuran illerden biriydik. Bu bilinçli bir tercih değil, ilimizin deprem bölgesi olması nedeniyle gönüllü öğretmenlerimizden oluşan bir ekipti. O gece ve sonrasındaki günlerde gerçekten büyük işler başardılar. Tüm öğretmenlerimiz sahadaydı. Vatandaşlarımızın barınmasından temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, o süreci daha rahat atlatmaları için yürüttüğümüz çalışmaları anlatan bir sergi olduö dedi.

Osmaniye MEB AKUB Ekip Lideri ve Türkçe öğretmeni Ahmet Şanlıer ise, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açılan fotoğraf sergisinde yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kareye yer verdiklerini belirterek, "Sergilenen fotoğraflar, depremin hemen ardından sahada çekilen görüntülerden oluşuyor. Arama kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra, iaşe ve iyileştirme süreçlerine ait kareler de bulunuyorö dedi.

Şanlıer, Osmaniye'de MEB AKUB ekiplerinin çalışmaları sonucu 280 vatandaşın sağ olarak enkazdan çıkarıldığını vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz sadece arama kurtarmada değil; çadır kurma, malzeme dağıtımı, depo yönetimi ve iyileştirme çalışmalarında da aktif rol aldı. Fedakar gönüllü öğretmenlerimizin sahadaki çalışmalarını bu sergiyle kamuoyuna yansıttıkö ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

2) EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP, CESEDİNİN BAŞINDA AĞLARKEN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI (2)

EŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİ, KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da 2006 yılında eski sevgilisi Kadriye Alver'in Şevket Alver ile evlenmesini içine sindiremeyen Halil İbrahim Olgun'un (52), Şevket Alver'in kardeşi Adnan Alver'i (26) pompalı tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp, tutuklanacağı adliyeye götürülürken Olgun'u intikam almak için öldürmek isteyen Şevket Alver'in de bu sırada tabancasının namlusuna mermi sürmüş halde adliye yakınlarında bir kahvehanede beklerken polis tarafından yakalanarak saldırının engellendiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Şevket Alver'in bir süre sonra tahliye olduğu bildirildi.

Serhat GÜLER/ADANA,

3) ÇEŞME'DE SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Çeşme ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle çok sayıda noktada su birikintileri meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan rögarlar da taştı. İlçede yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Belediye ekipleri ve vatandaşlarca dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.