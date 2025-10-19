Haberler

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Osmaniye'den geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden olurken, çok sayıda kullanıcı yaşadıkları korkuyu paylaşımlarıyla gündeme taşıdı.

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Allah (c.c) "YAPRAĞIN DÜŞMESİNİ" bile "serbest", başıboş, BIRAKMAMIŞTIR.... Peki "DEPREM" gibi binlerce kişinin hayatını derinden etkileyecek bir olayı mı "serbest, kendi haline" bırakacak ?...... Kimse kendini kandırmasın..... Bu depremin sebebini, Allah (c.c), Kasas Suresi'nin 59. Ayetinin "2. CÜMLESİNDE" açık açık yazmıştır...... Depremin sebebi : "TOPLUMUN YAPTIĞI ZULÜM, TOPLUMUN İÇİNE BATMIŞ OLDUĞU "AHLAKSIZLIKTIR"... Herkes aklını başına toplasın... yoksa ÇOK DAHA KÖTÜSÜ GELECEK !!! Ahiret

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 280.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
