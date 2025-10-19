Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Osmaniye'den geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden olurken, çok sayıda kullanıcı yaşadıkları korkuyu paylaşımlarıyla gündeme taşıdı.