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Osmaniye'de 2 otomobil kavşakta çarpıştı; 3 kişi hafif yaralandı

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Osmaniye'de 2 otomobil kavşakta çarpıştı; 3 kişi hafif yaralandı
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Osmaniye-Toprakkale kara yolu Sebze Hali Kavşağı yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikeleri yok. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 19.40 sıralarında Osmaniye- Toprakkale kara yolu Sebze Hali Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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