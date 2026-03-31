Osmaniye'de akrabasını tüfekle öldüren genç intihar etti
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 17 yaşındaki Özcan A., akrabası Can A.'yı öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemede iki gencin cansız bedenleri bulundu.
Bağdaş Yaylası'nda park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta Özcan A. (17) ve Can A'nın (17) cansız bedenlerini buldu.
İlk incelemede Özcan A'nın, babasının kuzeninin çocuğu Can A'yı öldürdüğü tüfekle intihar ettiğini belirleyen ekipler, cenazeleri Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu