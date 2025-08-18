Osmaniye'de 16 Yaşındaki Kız Kayıp

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Nesrin Ö. için arama çalışmaları başlatıldı. Baba Halil Ö., kızının hayatından endişe ettiğini belirtti.

Değirmendere köyünde oturan Nesrin Ö., dün akşam saatlerinde 'birazdan gelirim' diyerek dışarı çıktı, ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Halil Ö., kızının bulunması için kayıp başvurusu yaptı. Ekipler tarafından Nesrin Ö. için arama çalışması başlatıldı. Halil Ö., "Dün akşam kızım 'birazdan gelirim' diyerek dışarı çıktı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Aramadığımız yer kalmadı. Hayatından endişe ediyorum. Başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

