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Osmaniye'de 15 Yaşındaki Çocuk Dereye Girerek Boğuldu

Osmaniye'de 15 Yaşındaki Çocuk Dereye Girerek Boğuldu
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Osmaniye'nin Karacalar Mahallesi'nde serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki Mustafa Miraç Yabaş, bir süre sonra kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Osmaniye'de dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Arkadaşlarıyla Karacalar Mahallesi'ndeki mesire alanına giden Mustafa Miraç Yabaş, iddiaya göre serinlemek için Karaçay Deresi'ne girdi.

Yabaş'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin dalgıç ekibince derede yapılan incelemede çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan ceset, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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