Osmaniye'de minibüste 12 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan uygulama sırasında 12 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, minibüs sürücüsü Y.E. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.E'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüsü şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan incelemede aracın bagajındaki valizde 12 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
