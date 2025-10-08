Haberler

Osmaniye'de 1 Milyon 250 Bin Sahte Makaron Ele Geçirildi

Osmaniye'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde 1 milyon 250 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. İşyeri sahibi A.A. tutuklandı.

OSMANİYE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 milyon 250 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi, işyeri sahibi A.A. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, şüpheli A.A.'ya ait iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, maddi değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 milyon 250 bin adet marka sahte ikiz bandrollü boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
