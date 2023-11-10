Osmaniye Belediyesi'nden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

OSMANİYE Belediyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykot kararı aldı. Belediyeye ait hizmet ve tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışına ve kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, "İsrail'i ve İsrail'e ait olan bütün ürünlerin boykot edilmesini, yaşanan vahşetin kınanmasını bütün kalbimizle, bütün yüreğimizle bütün hemşehrilerimizden, bütün vatandaşlarımızdan istiyoruz" dedi.

Osmaniye Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla, belediyeye ait hizmet ve tesisleri ile yapacağı tüm organizasyonlarda İsrail menşeli ürünlerin satışına ve kullanılmasına izin verilmeyecek. Belediye Başkanı Kadir Kara, Gazze'de, dünyada hangi dinden, dilden ve ülkeden olursa olsun bütün insanların karşı çıktığı büyük bir katliamın yaşandığını ifade etti. Bu katliamın sorumlusunun İsrail devleti ve Netanyahu hükümeti olduğunu belirten Başkan Kadir Kara, "Biz Osmaniye Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bütün dünyaya yapılan çağrılarda olduğu gibi biz de bir çağrıda bulunmak istiyoruz. İsrail'i ve İsrail'e ait olan bütün ürünlerin boykot edilmesini, yaşanan vahşetin kınanmasını bütün kalbimizle, bütün yüreğimizle bütün hemşehrilerimizden, bütün vatandaşlarımızdan istiyoruz. Biz de bu konuda belediye meclisimizde almış olduğumuz karar gereğince İsrail devletini ve hükümetini kınamış bulunmaktayız" diye konuştu.

'VAHŞET YAŞANMAKTADIR'

Yaşananların insanlık dramının çok daha ötesine taşınmakta olduğunu kaydeden Başkan Kadir Kara, "Kadın, çocuk, yaşlı hiç gözlerinin yaşlarına bakılmadan katledilmekte, büyük bir vahşet yaşanmaktadır. Buna hangi insanın kalbi, hangi insanın yüreği, hangi dilden, hangi dinden olursa olsun dayanması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önderliğinde ve diğer tüm siyasi partilerin ortaya koymuş oldukları ortak tavırla, biz de İsrail devletinin yapmış olduğu bu vahşeti kınıyoruz. Bir an önce bitirilmesi için bütün dünya ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütmüş olduğu diplomatik program çerçevesinde destek verilmesini talep ediyorum" dedi.