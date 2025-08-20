Osmaniye Belediyesi’nden Dronla Ceza: Doğum Günü Kutlamasında Sigara İzmariti Atan Gence 2.954 Lira Ceza

Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, doğum günü kutlayan gençler arasında yere sigara izmariti atan bir genci dron ile tespit edip 2.954 lira ceza keserek çevre temizliği konusunda dikkat çekti.

Osmaniye Belediyesi'Şehrimizi temiz tutmak hepimizin elinde' sloganıyla başlatılan çevre temizliği seferberliği kapsamında mizahi bir çalışma yaptı. Millet Bahçesi'nde doğum günü kutlaması yapan gençlerden biri, yere sigara izmariti attı. Belediyenin dronuyla tespit edilen gence 2 bin 954 lira ceza kesildi. Zabıta ekipleri gencin doğum gününü kutlayıp, "Hediyeniz birazdan burada olacak" diyerek grubun yanından ayrıldı. Daha sonra ceza makbuzu, dronla izmarit atan gence gönderildi. Gencin şaşkınlık yaşadığı o anlar dron kamerasına yansıdı. Belediye, hazırlanan videoyla çevre kirliliğine duyarlılık mesajı vererek, çevreyi kirletenlere ceza kesileceğini duyurdu.

