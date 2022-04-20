Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, engelli vatandaşlar ile iftar sofrasında bir araya geldi

OSMANİYE (Bültenler) - Başkan Kadir Kara'nın tüm misafirleri salon kapısında karşıladığı iftar programı görme engelli Halil İbrahim Çıra tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Bizler için gönlümüzde her zaman ayrı bir yeri olan özel kardeşlerim ve kıymetli aileleri, iftarımızı ve soframızı şereflendirdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla iki senedir bir araya gelemiyorduk. Hamd olsun bugün bir aradayız. Sizlere karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken pandemi dolayısıyla eksiklerimiz olmuştur. Ama dileğimiz, gayretimiz ve amacımız siz değerli kardeşlerimizin bu şehirde daha mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti sonuna kadar göstereceğiz ve daima yanınızda olacağız." İfadelerini kullandı.

Duygu ve düşüncelerini aktaran engelli dernek başkanları, ramazan ayının maneviyatına uygun, bizleri bir araya getirerek bu güzel ortamı bizlere hazırladığı için Başkan Kadir Kara'ya teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Bültenler / Güncel