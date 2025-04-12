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Osmaniye Belediye Başkanı Aysima'nın Tedavisini Üstlendi

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Osmaniye'de 8 yaşındaki Aysima İlengiz'in kaş, kirpik ve saç dökülmesi sorununa çözüm arayan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Aysima'nın tedavisini üstlenerek kalıcı makyaj ve protez uygulaması yaptırdı.

Osmaniye'de kaş, kirpik ve saçları dökülen 8 yaşındaki Aysima İlengiz'in tedavisini, Belediye Başkanı İbrahim Çenet üstlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çenet'in, mahalle ziyareti sırasında tanıştığı, kaş, kirpik ve saçları dökülen Aysima İlengiz'in tedavisi için gerekenin yapılması talimatını verdiği belirtildi.

Açıklamada, talimat üzerine kentteki bir güzellik merkezine götürülen Aysima'ya kalıcı makyajla kaş yapıldığı, dökülen saçları için ise protez uygulaması yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aysima'nın annesi Meryem İlengiz, kızının 2 yaşında kaş, kirpik ve saçlarının dökülmeye başladığını belirterek, "Belediye başkanımız İbrahim Çenet, mahalle ziyaretinde Aysima ile tanıştı. Sonrasında önder oldu ve sağ olsun kaşını yaptırdı. Yakın zamanda da saçlarına kavuşacak inşallah. Sonrasında doktor tedavisi için de bir araştırma içerisindeler. İnşallah tedavi sonrasında da daha iyi daha güzel günler bizi bekleyecek" diye konuştu.

Açıklamada görüşüne yer verilen Aysima ise yeni kaşlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Başkan Çenet'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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