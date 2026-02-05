Haberler

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve seçimini yaptı. Oylama, fotoğraf severler için 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arısoy, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karelerini seçen Arısoy, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı fotoğrafını oyladı.

Başsavcı Arısoy, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karesini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Taksi beni sevmiyor' dedi, durağı talan etti

Tek kelimeyle deliye döndü! "Taksi beni sevmiyor" deyip durağı dağıttı
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı