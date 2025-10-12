Haberler

Osmaniye Adalet Binası İhalesi Yarın Gerçekleştirilecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Adalet Binası'nın ihalesinin yarın yapılacağını duyurdu. Depreme dayanıklı ve modern olan yeni bina, 45 bin 884 metrekare kapalı alanı, 136 hakim ve Cumhuriyet savcı odası ile 58 duruşma salonu barındıracak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Adalet Binası'nın ihalesini yarın gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için fiziki kapasitelerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Her zaman öncelikleri olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yeni adalet binaları yaptıklarını, adaleti güçlü temeller üzerine yükselttiklerini ifade eden Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Osmaniye Adalet Binamızın ihalesini yarın gerçekleştireceğiz. Osmaniye Adalet Binamız, 45 bin 884 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 5 kat, 136 hakim ve Cumhuriyet savcı odası, 58 duruşma salonu, 148 kişilik toplantı/konferans salonu, 337 araçlık otoparktan oluşacak. Yapımına en kısa sürede başlayacağımız binamızın adalet teşkilatımıza, Osmaniyemize, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 2 veda birden açıklandı

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden üst üste açıklandı
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.